Под покровом ночи: экипажи БМП-2 отразили атаку «врага» на Алтае

На алтайском полигоне Алейский прошли первые в новом году ночные учения с мотострелковыми подразделениями. По сценарию, враг пытался прорваться в тыл и захватить важные объекты.

Военнослужащие заняли позиционную оборону и отразили атаку огнем из пушек БМП-2. Осветительные ракеты помогали наводчикам бить точно в цель.

Экипажи БМП вели огонь на дальности до километра. В ходе тренировки отточили навыки вождения в ночных условиях и механики-водители. Всего в учениях задействовали более 500 человек.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов