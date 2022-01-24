В ВОЗ допустили завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры борьбы с инфекцией. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», - сказал руководитель организации.

Он добавил, что сейчас пандемия COVID-19 находится на критическом этапе, но у мира есть инструменты завершить эту острую фазу.

«Пандемия COVID-19 продолжается уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы должны работать вместе, чтобы довести острую фазу этой пандемии до конца. Мы не можем позволить ей и дальше затягиваться, скатываясь к панике или пренебрежению. У нас есть все инструменты, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. Но мы должны использовать их справедливо и разумно», - заявил гендиректор ВОЗ, выступая на открытии 150-й сессии исполкома организации.

Гебрейесус при этом предостерег, что на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса. По его словам, опасно полагать, что омикрон-штамм будет последним вариантом инфекции, который завершит пандемию. Также гендиректор ВОЗ считает, что потенциал появления «более заразных и более смертоносных», чем «омикрон», штаммов коронавируса остается «крайне высоким».