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Власти Подмосковья рассказали, кто сможет рассчитывать на прибавку к пенсии

Ян Брацкий
12:49 24.01.2022
У тех, кто проживет более 10 лет на территории Московской области, минимальная пенсия составит 17 тысяч рублей.
Власти Подмосковья рассказали, кто сможет рассчитывать на прибавку к пенсии
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Власти Московской области увеличили пенсию для одиноких безработных жителей региона старше 65 лет. О новых мерах поддержки наиболее уязвимых категорий пенсионеров рассказал глава Подмосковья Андрей Воробьев. Данные меры коснутся тех, кто сегодня получает минимальные 12 700 рублей.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», - приводит «360» слова Воробьева.

Отмечается, что на территории Московской области проживает 33 тысячи таких жителей. Доплаты им начнут действовать с января.

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