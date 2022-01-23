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Испытания новой партии ракет ЗРК С-400 «Триумф» завершили редким тройным пуском: видео

Егор Левин
10:50 23.01.2022
Машина отправляется на место старта, снимаются чехлы и заглушки, пусковая установка упирается в грунт - три ракеты друг за другом устремляются вверх.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Финальный этап проверочных испытаний ракет ЗРК С-400 «Триумф» - пуск. После предварительной проверки всех рабочих систем военнослужащие производят боевые стрельбы по авиамишени, установленной авиацией.

Кадры редкого тройного пуска ракет ЗРК С-400 удалось снять «Военной приемке». Машина с четырьмя ТПК отправляется на место старта, снимаются чехлы и заглушки, пусковая установка упирается в грунт, и три ракеты друг за другом устремляются вверх. Тестовые пуски прошли на «отлично» - партия готова к отправке в войска.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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