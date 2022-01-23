Испытания новой партии ракет ЗРК С-400 «Триумф» завершили редким тройным пуском: видео

Финальный этап проверочных испытаний ракет ЗРК С-400 «Триумф» - пуск. После предварительной проверки всех рабочих систем военнослужащие производят боевые стрельбы по авиамишени, установленной авиацией.

Кадры редкого тройного пуска ракет ЗРК С-400 удалось снять «Военной приемке». Машина с четырьмя ТПК отправляется на место старта, снимаются чехлы и заглушки, пусковая установка упирается в грунт, и три ракеты друг за другом устремляются вверх. Тестовые пуски прошли на «отлично» - партия готова к отправке в войска.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.