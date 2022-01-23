Вид изнутри: работу газовой катапульты контейнера С-400 «Триумф» показали на видео

Автор и ведущий программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Алексей Егоров продемонстрировал, что происходит с ракетой ЗРК С-400 «Триумф» в момент пуска внутри транспортно-пускового контейнера. Для этого, побывав на производстве, он забрался внутрь него.

Двигаясь снизу вверх, Егоров показал внутреннее устройство «шахты». По ее сторонам параллельно расположены две катапульты. Системы из штоков и поршней двигают ракету во время ее пуска. Газ, толкающий цилиндры, поступает также по двум небольшим трубкам после срабатывания пиропатронов. Газовый генератор выдает большое количество газа под давлением, и оно за считанные доли секунды выталкивает ракету на свободу.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.