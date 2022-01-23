«В любой момент нажать "Пуск"»: ведущий конструктор назвала простоту главным достоинством ракет для С-400

На предприятии «Авангард», которое входит в концерн «Алмаз-Антей», работает сотрудница с невероятным опытом. За все время, которое она занимала различные должности, через ее руки прошли тысячи ракет для отечественных зенитных ракетных комплексов. Ведущий конструктор Надежда Харитонович работает в «Авангарде» с 1960 года. Она объяснила автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову, чем ракеты для ЗРК С-400 «Триумф» лучше многих других, и назвала их главные достоинства.

В первую очередь, конструктор отметила надежность отечественных разработок. Харитонович подчеркнула очень высокую вероятность их безотказной работы.

«Все испытания, которые мы проводим, говорят об этом», - заявила она.

Сначала Харитонович работала на производстве, затем в конструкторском бюро, после - стала ведущим конструктором. Главным достоинством ракеты она считает ее неприхотливость.

«Вы проводите минимум работ. Смазать узлы, транспортные сектора, включить изделие, проверить. В любой момент нажать кнопочку “Пуск” и пустить ракету», - с улыбкой сказала конструктор.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.