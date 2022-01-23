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Опубликованы кадры создания транспортно-пускового контейнера для ракет ЗРК С-400 «Триумф»

Егор Левин
13:05 23.01.2022
Ракета С-400 начинается с магниевого бруска, транспортно-пусковой контейнер - с чистого листа алюминиевого сплава.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Основная функция транспортно-пускового контейнера для ракет зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» - защита от погодных и иных негативных воздействий внешней среды. Он, в сокращенном наименовании ТПК, не является банальным «защитным чехлом». ТПК - сложная конструкция, обеспечивающая уникальный вертикальный пуск ракет, до сих пор не реализованный у американского комплекса Patriot.

Если ракета С-400 начинается с магниевого бруска, то транспортно-пусковой контейнер - с чистого листа алюминиевого сплава. Его прогоняют через станки-прокаты, чтобы он обрел округлую форму. Затем его ждут «водные процедуры» в гальваническом цехе. В нескольких ваннах по очереди лист покрывается защитной пленкой и частично закаливается.

Чтобы замкнуть окружность, на первом этапе продольный шов варят вручную, на втором работу продолжает автоматика. После этого специальные станки стягивают получившийся цилиндр специальными хомутами, придающими конструкции прочность.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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