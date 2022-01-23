Из жидкой стали: «Военная приемка» показала весь процесс изготовления рулей для ракет С-400

Управление ракетами ЗРК С-400 «Триумф» происходит с помощью аэродинамических и газодинамических рулей. Они работают при очень высоких температурах. Программа «Военная приемка» рассказала о технологиях их изготовления.

Все начинается с цеха по производству восковых моделей. Чтобы на выходе получить готовую к применению крепкую и износостойкую деталь, в специальную пресс-форму заливают расплавленный воск. Полученную модель погружают в воду, чтобы избавиться от единичных вкраплений карбамида.

Далее модель погружают в бурлящий чан с песком несколько раз, до момента, пока она не покроется толстой коркой. Далее из нее выплавляют и сливают воск, а в образовавшуюся полость заливают сталь.

Подобные стальные заготовки выступают гарантами надежности конструкции. Формируя основу, они позволяют в дальнейшем использовать уже более легкие элементы, чтобы итоговый продукт не получился слишком тяжеловесным.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.