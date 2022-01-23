С-400 против Patriot: в «Алмаз-Антее» назвали главные преимущества «Триумфа» над «Патриотом»

С-400 «Триумф» - это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности, задача которого - оборона. В НАТО такие задачи решает комплекс Patriot. На вопрос о том, в чем отличия «русского» от «американца», ответил программе «Военная приемка» один из самых осведомленных экспертов - заместитель генерального директора по научно-техническому сотрудничеству концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

«В существенно большей дальности. В разы больше дальность - у нас 400 километров, а там - 100. Второе - это типаж целей, по которым мы работаем. То есть, скорости, по которым работает наша система, больше, чем у ракет комплекса Patriot. Третье - это минимальная высота, на которой комплексы могут работать. Основная проблема минимальной высоты - во взрывателе, он не должен срабатывать от подстилающей поверхности», - рассказал он.

Четвертое отличие - снова дальность, но уже обнаружения локатором воздушных целей. В состав «Триумфа» входят локаторы, способные подняться выше кромки леса. У американской машины такой возможности нет. Также одно из главных отличий - возможность С-400 сразу стартовать строго вертикально. Patriot обладает наклонным стартом.

Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка. С-400. Ракета от “Авангарда”». Тайны ее создания и этапы производства на заводе, который находится всего в девяти километрах от Кремля - смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.