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Диетологи назвали полезную замену попкорну

Марина Крижановская
06:04 23.01.2022
Отмечается, что те, кто едят попкорн и те, кто его готовит могут получить развитие некоторых болезней.
Диетологи назвали полезную замену попкорну
© Фото: pexels.com
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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева поделилась последствиями, которые ожидают любителей попкорна. Она сообщила, что, как правило, люди едят попкорн в больших количествах, например, в кинотеатрах или дома перед телевизором. Диетолог предупредила, что ввиду большого количества содержащегося в попкорне сахара, есть риск развития «ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения».

«В кинотеатр обычно берут очень большие коробки. За счет количества набирается калорийность. Чаще всего его едят или соленым или сладким, плюс там еще добавляется масло. Большое количество сахара - это лишний вес, ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Если мы едим соленый попкорн, то это переизбыток соли, что может вызывать отеки, особенно, если есть проблемы с почками. То есть никакой пользы это не принесет», - рассказала она агентству Ura.ru.

Но в то же время диетолог-эндокринолог Елена Щетинина отметила, что сам попкорн не всегда опасен, но опасно его количество.

«Нет вредных продуктов, есть вредное количество этих продуктов. Если человек потребляет их в разумных объемах в течение дня, то проблем никаких не будет. А если ест ведрами, тогда он наберет вес», - сказала Елена Щетинина.

Эндокринолог считает, что вред от попкорна получают и те, кто его готовит, поскольку «идет влияние на органы дыхания». Она призвала не отказываться полностью от попкорна, но употреблять его в разумных количествах.

«Те, кто годами стоят на приготовлении, имеют проблемы со здоровьем. Идет воздействие паров. Они выбрасываются по типу канцерогенных веществ и идет влияние на органы дыхания», - пояснила Щетинина.

В целом оба диетолога призвали заменить потребление попкорна в кинотеатрах на натуральные снеки: сушеные яблоки, груши, овощи, орехи, поскольку в них содержится клетчатка, микроэлементы, витамины и натуральный сахар.

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