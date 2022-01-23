Депутат Рады: «Северный поток - 2» все равно будет запущен

Первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко выразил свое мнение об участии Украины в сертификации «Северного потока - 2».

Депутат отметил, что украинская сторона не сможет как-либо влиять на процесс сертификации газопровода.

«Но я вам открою тайну - мы не принимаем участия. Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели: нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может один раз, может два», - рассказал он в эфире украинского телеканала «Наш».

Представитель Верховной Рады сказал, что «Нафтогаз» не стремится к заполнению своих подземных хранилищ и к увеличению добычи украинского газа. Но вместо того «пытается» нивелировать свои провалы.

«"Северный поток - 2" все равно будет. Весной, летом, осенью - он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут "борцуны" до конца бороться», - отметил Кучеренко.

В среду, 19 января, Киев опубликовал видео масштабных работ на границе с Белоруссией. На демонстрируемых кадрах украинские военнослужащие устанавливали новый забор и разматывали «егозу».