Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино

Минус 25 градусов, полигон Алабино - именно на этой трассе проходит знаменитый «Танковый биатлон». Но сегодня здесь солируют совсем другие гусеничные машины - два робота: разведчик и универсальный сопроводитель-логист.

Разведдозор отрабатывает отражение атаки неприятеля. Робот-разведчик идет впереди БТР. Его функция - видеообзор местности. Кроме того, машина дополнительно укреплена бронелистами и способна выполнять функции «камикадзе», т.е. принимать на себя разрывы мин и уничтожать цели путем самоподрыва. Плюс ко всему, датчики фиксируют степень заражения местности, а это уже функции подразделения РХБЗ.

«Он анализирует воздух, который проходит через датчик, и в случае, если воздух заражен, он выдает данные на пульт», - объяснил начальник производства компании-разработчика Александр Костерев.

Замыкает строй уже робот-логист. В данном случае его задача - подвоз боеприпасов. Уже сейчас элементы искусственного интеллекта позволяют роботу самостоятельно ориентироваться на местности, обходить препятствия, быть относительно самостоятельным в принятии решений, ориентируясь на оператора с пультом управления. Также он способен доставлять медикаменты и эвакуировать раненых. Сейчас в багажном отделении только запасные магазины для автоматов, но несмотря на скромные габариты, в целом, это максимально крепкая платформа.

«Наглядная демонстрация: мой вес 95 килограммов. Конструкторы утверждают, что для этого робота такая масса - просто смех. Ну что, проверим. И правда ведь, действительно везет весь мой почти центнер веса. И даже вспоминается фраза из классического советского мультфильма про "покатай меня, большая черепаха". Вот только робот совсем маленький, но везет!» - поделился впечатлениями корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Эта машина способна доставлять на передовую боекомплект весом в 150 килограммов. Роботы могут ориентироваться в пространстве по сигналам со спутника и по сотовым каналам связи. Платформа обучаемая. Пока это только прототипы, но выдержавшие уже множество самых разных испытаний. Все подобные разработки курируют специалисты Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

«Технологии искусственного интеллекта и сенсоры на этой машине являются отечественной разработкой. Платформа справляется со своей задачей, но, как говорится, совершенству нет предела», - высказался программист-инженер компании-разработчика Алексей Толчинский.

Что касается действий вместе со штатной разведгруппой в реальных условиях полигона, то здесь пока есть вопросы. И бойцам в новинку работать вместе с такими машинами, и чтобы добиться правильного применения роботов, конечно, нужны тренировки, надо обучать личный состав. Зато, абсолютно точно, 25-градусный мороз для этих «железных разведчиков» абсолютно не страшен - проверено.

«Это был интересный опыт, но пока машина не успевает за разведчиком. Но я считаю, что для любых подразделений это очень даже пригодится», - указал командир разведывательного отделения Андрей Маркелов.

Эти слова профессионала - работа на перспективу для конструкторов. При создании столь сложных самообучаемых платформ очень важен постоянный контакт с войсками. И у роботов, и у их разработчиков все возможности для этого есть.

Материал подготовили Анна Берестовая и Аркадий Украинский