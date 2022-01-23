Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино

Константин Исаев
07:36 23.01.2022
Самообучаемые роботы продемонстрировали свое умение выполнять военные задачи на тренировке с разведгруппой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Минус 25 градусов, полигон Алабино - именно на этой трассе проходит знаменитый «Танковый биатлон». Но сегодня здесь солируют совсем другие гусеничные машины - два робота: разведчик и универсальный сопроводитель-логист.

Разведдозор отрабатывает отражение атаки неприятеля. Робот-разведчик идет впереди БТР. Его функция - видеообзор местности. Кроме того, машина дополнительно укреплена бронелистами и способна выполнять функции «камикадзе», т.е. принимать на себя разрывы мин и уничтожать цели путем самоподрыва. Плюс ко всему, датчики фиксируют степень заражения местности, а это уже функции подразделения РХБЗ.

«Он анализирует воздух, который проходит через датчик, и в случае, если воздух заражен, он выдает данные на пульт», - объяснил начальник производства компании-разработчика Александр Костерев.

Замыкает строй уже робот-логист. В данном случае его задача - подвоз боеприпасов. Уже сейчас элементы искусственного интеллекта позволяют роботу самостоятельно ориентироваться на местности, обходить препятствия, быть относительно самостоятельным в принятии решений, ориентируясь на оператора с пультом управления. Также он способен доставлять медикаменты и эвакуировать раненых. Сейчас в багажном отделении только запасные магазины для автоматов, но несмотря на скромные габариты, в целом, это максимально крепкая платформа.

«Наглядная демонстрация: мой вес 95 килограммов. Конструкторы утверждают, что для этого робота такая масса - просто смех. Ну что, проверим. И правда ведь, действительно везет весь мой почти центнер веса. И даже вспоминается фраза из классического советского мультфильма про "покатай меня, большая черепаха". Вот только робот совсем маленький, но везет!» - поделился впечатлениями корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Эта машина способна доставлять на передовую боекомплект весом в 150 килограммов. Роботы могут ориентироваться в пространстве по сигналам со спутника и по сотовым каналам связи. Платформа обучаемая. Пока это только прототипы, но выдержавшие уже множество самых разных испытаний. Все подобные разработки курируют специалисты Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

«Технологии искусственного интеллекта и сенсоры на этой машине являются отечественной разработкой. Платформа справляется со своей задачей, но, как говорится, совершенству нет предела», - высказался программист-инженер компании-разработчика Алексей Толчинский.

Что касается действий вместе со штатной разведгруппой в реальных условиях полигона, то здесь пока есть вопросы. И бойцам в новинку работать вместе с такими машинами, и чтобы добиться правильного применения роботов, конечно, нужны тренировки, надо обучать личный состав. Зато, абсолютно точно, 25-градусный мороз для этих «железных разведчиков» абсолютно не страшен - проверено.

«Это был интересный опыт, но пока машина не успевает за разведчиком. Но я считаю, что для любых подразделений это очень даже пригодится», - указал командир разведывательного отделения Андрей Маркелов.

Эти слова профессионала - работа на перспективу для конструкторов. При создании столь сложных самообучаемых платформ очень важен постоянный контакт с войсками. И у роботов, и у их разработчиков все возможности для этого есть.

Материал подготовили Анна Берестовая и Аркадий Украинский

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:51 В стране и мире
В акватории Черного моря загорелся танкер с российским экипажем
08:24 В стране и мире
Глава Забайкалья призвал изменить федеральный закон об отлове безнадзорных животных
06:58 Спорт
Овечкин стал первой звездой матча Washington Capitals с Ottawa Senators
05:09 В стране и мире
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с помощниками по нацбезопасности
02:24 В стране и мире
В посольстве КНР в РФ назвали фейком публикацию СМИ о «просьбе не нападать на Украину»
Популярное
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.