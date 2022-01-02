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Радужное «солнце»: необычное природное явление заметили в небе над Краснодаром

Анна Касаткина
03:31 02.01.2022
Эффект гало возникает во время морозов из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.
© Видео: Kotekotok Instagram © Фото: Kotekotok Instagram
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Паргелий - один из видов солнечного гало - заметили в небе над Краснодаром. Фото и видео с необычным явлением появились в социальных сетях.

Паргелий похож на «второе солнце», он представляет собой светлое радужное пятно на уровне светила. Подобный эффект возникает во время морозов из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, парящих в атмосфере.

Ранее гало заметили в небе над Сочи. Оно представляло собой радужный круг вокруг солнца.

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