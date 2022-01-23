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Протестующие в Брюсселе разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС

Иван Линдеманн
23:52 23.01.2022
Разгонять демонстрантов пришлось слезоточивым газом и водометами. Сообщается, что полиция проводит задержания.
© Видео: ClementLanot, Twitter © Фото: JosepBorrellF, Twitter
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В Брюсселе протестующие против коронавирусных ограничений разгромили резиденцию внешнеполитической службы Евросоюза. Фото у себя в Twitter опубликовал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Видео происходящего в бельгийской столице активно распространяют в социальных сетях. Митинг, по данным полиции, собрал 50 тысяч человек. Организаторы акции настаивают, что на улицы вышли не менее полумиллиона.

Шествие начиналось мирно, но вскоре переросло в беспорядки. Люди закидывали полицейских палками, камнями и бутылками, строили на улицах баррикады и поджигали мусор. Кроме того, митингующие громили витрины магазинов, повреждены десятки фасадов зданий.

Разгонять демонстрантов пришлось слезоточивым газом и водометами. Сообщается, что полиция проводит задержания. Есть пострадавшие среди протестующих и правоохранителей.

На этой неделе власти Бельгии, наоборот, объявили о смягчении ограничений. С 28 января решено продлить работу баров и кафе, людям разрешат массовые собрания на открытом воздухе.

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