Протестующие в Брюсселе разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС

В Брюсселе протестующие против коронавирусных ограничений разгромили резиденцию внешнеполитической службы Евросоюза. Фото у себя в Twitter опубликовал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Видео происходящего в бельгийской столице активно распространяют в социальных сетях. Митинг, по данным полиции, собрал 50 тысяч человек. Организаторы акции настаивают, что на улицы вышли не менее полумиллиона.

Шествие начиналось мирно, но вскоре переросло в беспорядки. Люди закидывали полицейских палками, камнями и бутылками, строили на улицах баррикады и поджигали мусор. Кроме того, митингующие громили витрины магазинов, повреждены десятки фасадов зданий.

Разгонять демонстрантов пришлось слезоточивым газом и водометами. Сообщается, что полиция проводит задержания. Есть пострадавшие среди протестующих и правоохранителей.

На этой неделе власти Бельгии, наоборот, объявили о смягчении ограничений. С 28 января решено продлить работу баров и кафе, людям разрешат массовые собрания на открытом воздухе.