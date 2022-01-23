Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве КНР в РФ назвали фейком публикацию СМИ о «просьбе не нападать на Украину»

Анна Берестовая
02:24 23.01.2022
Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Си Цзиньпин якобы обращался к президенту России с просьбой не совершать «нападения» на Украину во время Олимпиады.
В посольстве КНР в РФ назвали фейком публикацию СМИ о «просьбе не нападать на Украину»
© Фото: Евгения Новоженина РИА Новости
Читайте нас на:

Публикация западного СМИ, утверждающая, что китайский лидер Си Цзиньпин будто бы просил главу РФ Владимира Путина не совершать «нападения» на Украину - провокация и фейк. Соответствующее заявление сделали в посольстве КНР в Москве.

«Публикация Bloomberg… является фейком и провокацией», - цитирует китайскую дипмиссию в РФ ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что Китай придерживается четкой и последовательной позиции относительно украинского вопроса. Как отметили дипломаты, КНР продолжает выступать за дипломатическое урегулирование разногласий путем реализации Минских договоренностей.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Си Цзиньпин якобы обращался к президенту России с просьбой не совершать «нападения» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Такая просьба, как указывала пресса, будто бы была мотивирована желанием не портить праздник.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:24 В стране и мире
В посольстве КНР в РФ назвали фейком публикацию СМИ о «просьбе не нападать на Украину»
01:12 В стране и мире
Россиянка стала жертвой ДТП в Аргентине
23:27 В стране и мире
СМИ: главнокомандующий ВМС Германии уйдет в отставку из-за заявлений о Крыме
21:35 В стране и мире
Мужчина и женщина умерли от отравления в Подмосковье
19:31 В стране и мире
Fox News: Госдеп США распорядился начать эвакуацию семей дипломатов с Украины
Популярное
Видео
Тактаров пригласил в октагон напавших на него в Мексике
В Омской области неизвестный убил 10-летнюю девочку и ее родителей
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.