В посольстве КНР в РФ назвали фейком публикацию СМИ о «просьбе не нападать на Украину»

Публикация западного СМИ, утверждающая, что китайский лидер Си Цзиньпин будто бы просил главу РФ Владимира Путина не совершать «нападения» на Украину - провокация и фейк. Соответствующее заявление сделали в посольстве КНР в Москве.

«Публикация Bloomberg… является фейком и провокацией», - цитирует китайскую дипмиссию в РФ ТАСС.

В посольстве подчеркнули, что Китай придерживается четкой и последовательной позиции относительно украинского вопроса. Как отметили дипломаты, КНР продолжает выступать за дипломатическое урегулирование разногласий путем реализации Минских договоренностей.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Си Цзиньпин якобы обращался к президенту России с просьбой не совершать «нападения» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Такая просьба, как указывала пресса, будто бы была мотивирована желанием не портить праздник.