На границе с Румынией обнаружили тело украинского пограничника

Неподалеку от границы Румынии и Украины обнаружено тело мертвого украинского пограничника. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

По словам представителя пограничного отряда, которые передает агентство УНИАН, тело 19-летнего военнослужащего без признаков жизни было найдено вечером 21 января. Официальная причина смерти на данный момент не озвучена.

По данным ряда украинских СМИ, у погибшего были огнестрельные ранения, однако официальной информации относительно этого нет. По факту гибели пограничника ведется расследование.