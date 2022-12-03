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Дерби и ЦСКА против «Краснодара»: как прошла жеребьевка плей-офф Кубка России

Максим Крюков
19:40 03.12.2022
В этом сезоне организаторы изменили формат проведения соревнования, и теперь плей-офф пройдет по системе Double Elimination с верхней и нижней сетками.
Дерби и ЦСКА против «Краснодара»: как прошла жеребьевка плей-офф Кубка России
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Определились пары четвертьфинала Пути регионов (нижняя сетка) и Пути РПЛ (верхняя сетка) в рамках Кубка России по футболу сезона 2022/2023. Встречи 1/4 финала турнира состоятся в 2023 году.

В матчах верхней сетки жеребьевка, в которой принимали участие Дмитрий Аленичев и Евгений Алдонин, свела две московские команды - «Спартак» и «Локомотив». Другой столичный клуб - ЦСКА - встретится с «Краснодаром» из одноименного города. «Крылья Советов» из Самары сразятся с московским «Динамо», а «Ростов» (Ростов-на-Дону) поборется за выход в следующую стадию с «Уралом» (Екатеринбург).

Пары нижней сетки выглядят следующим образом: «Уфа» (Уфа) - «Ахмат» (Грозный), «Акрон» (Тольятти) - «Торпедо» (Москва), «Волга» (Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петербург), «Звезда» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород).

В этом сезоне организаторы изменили формат проведения соревнования, и теперь плей-офф пройдет по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений) с верхней и нижней сетками.

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