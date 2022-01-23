Иранский поход на Запад: почему Тегеран все плотнее смыкает кольцо сотрудничества с Россией

У Москвы и Тегерана - давняя история взаимоотношений. В последние годы страны плотно взаимодействуют по многим направлениям, включая борьбу с терроризмом, а сейчас встал вопрос о расширении торговых отношений и более тесной кооперации по всем направлениям. Иран, в частности, намерен стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и сейчас Тегеран передал Москве проект соглашения о стратегическом партнерстве сроком на 20 лет.

Страны готовы объединять усилия, в том числе и на фоне санкционного давления, которое оказывает Вашингтон. Тут начинается самое интересное: Запад как огня боится союза России и Китая, а теперь к сотрудничеству планирует присоединиться Иран - лидер той самой мифической «оси зла», которой Белый дом пугает мир последние 20 лет. И вот в пятницу в Индийском океане стартовали именно такие, совместные российско-китайско-иранские военные учения - мирные и стратегические.

Позиции России и Ирана сейчас близки как никогда. Товарооборот между странами, по словам президента РФ Владимира Путина, растет даже в жестких условиях пандемии. Вместе с российской стороной Иран также принимает самое активное участие в борьбе с террористами на Ближнем Востоке.

«Несмотря на пандемию, и в позапрошлом году у нас наблюдался определенный небольшой, но все-таки рост товарооборота - свыше 6%, а в прошлом году - 38 с лишним процентов рост. У нас реализуются крупные проекты, работа идет по очень многим направлениям. Я уже не говорю о том, что, благодаря нашим усилиям, в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом», - заявил российский лидер.

Россия и Иран тесно сотрудничают и в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. В исламской республике налажено производство российской вакцины «Спутник V», и уже несколько лет реализовывается масштабный энергетический проект двух стран, строительство в Иране АЭС. Первый энергоблок подключен к национальной энергетической системе еще в 2011 году, в данный момент ведется строительство второго блока и уже заключен контракт с Россией на возведение третьего. Активно поддерживает Иран РФ и в переговорах по возобновлению так называемой «Ядерной сделки».

Встреча президентов России и Ирана в Москве прошла перед началом масштабных совместных военно-морских учений России, Китая и Ирана - CHIRU-2022. В оперативном районе Оманского залива экипажи боевых кораблей трех стран открыли артиллерийский огонь по морским мишеням, провели совместное тактическое маневрирование. Моряки России, Китая и Ирана отработали сценарии по поиску и спасению людей на море, отдельно отрабатывались приемы освобождения захваченных пиратами судов. В общей сложности в маневрах приняли участие 14 боевых кораблей и вспомогательных судов. Связи между тремя странами в последнее время стремительно развиваются. Их совокупная боевая мощь может увести в глубокий минус весь приобретенный в последние годы военный потенциал Североатлантического альянса. Учения трех стран, по сути, демонстрируют новую архитектуру глобальной безопасности. Именно поэтому вероятность военного объединения России, Китая и Ирана, в США и НАТО вызывает панический страх. Поленьев в топку американской иранофобии подкинули и слухи о том, что РФ, якобы, может начать поставки в исламскую республику своих самых передовых вооружений, например, новейших многоцелевых истребителей Су-35 и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Кремль эту информацию не подтвердил и не опроверг.

Очевидно, что Иранский поход на Запад, то есть, ядерная сделка, оказался неудачным. И лишь еще раз показал цену договорам с США. В этих условиях сближение Москвы и Тегерана вполне объяснимо. Что же касается возможных военных блоков, то Иран внимательно следил за тем, что совсем недавно происходило в Казахстане, и за тем, как действовали силы ОДКБ. По некоторым данным, у руководства исламской республики это вызвало серьезный интерес.