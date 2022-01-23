В МИД РФ призвали Британию «перестать распространять чушь» про ситуацию на Украине

В российском министерстве иностранных дел раскритиковали заявление, сделанное накануне МИДом Великобритании. Утверждение внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства о том, что РФ якобы планирует привести к власти в Киеве пророссийского политика, назвали дезинформацией и провокационной деятельностью.

Как отметили в МИД РФ, подобные инсинуации представляют собой очередное проявление активности стран Североатлантического Альянса по эскалации напряженности вокруг Украины.

«Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», - указано в Telegram-канале российского министерства.

Власти РФ призвали британский МИД перестать заниматься провокациями и «распространять чушь» и предложили вместо этого уделить внимание изучению истории татаро-монгольского ига.

Ранее в британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что будто бы обладают информацией о наличии у России намерения «посадить лояльного к РФ лидера в Киеве». Кроме того, было заявлено о том, что российские власти якобы поддерживают контакты со многими бывшими украинскими политиками.