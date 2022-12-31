Судьбоносный год: как провожают 2022-й в Донецке и Луганске

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители Донецка и Луганска в эти минуты готовятся встретить Новый год. Накануне праздника туда одна за другой шли фуры с подарками. Гуманитарную помощь, предметы первой необходимости собирали москвичи и жители регионов. Более ста тысяч новогодних подарков доставили в Донбасс организаторы «Лиги героев».

В Донецке проводить массовые новогодние мероприятия проводить не будут, так как любое скопление людей укробоевики расценивают цель для удара и не прекращают обстрелы города даже в праздник. В Луганске Новый год отпразднуют, но затраты на его проведение будут минимальными, а сэкономленные средства пойдут на поддержку армии.

Везде особое внимание будет уделено семьям военнослужащих-участников специальной военной операции, вынужденным переселенцам и всем, кто в результате боевых действий попал трудную жизненную ситуацию.

О том, с какими ожиданиями встречают Новый год в Донбассе — в репортаже Кирилла Ляхова для программы «Главное».