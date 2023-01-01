В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Не оставили другого выбора: как страны Запада сделали неизбежным начало СВО

Виталий Акиньшин
06:25 01.01.2023
Специальная операция началась не вдруг и не внезапно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

Завершающийся год уже навсегда войдет в историю, как год, когда Российская Федерация решила бросить вызов коллективному Западу. В этом году пришло жесткое, горькое, но необходимое осознание того, что нам необходимо с огнем и мечом защищать свои права. Нашей стране не оставили другого выбора.

В прошлом декабре Россия предприняла последнюю попытку договориться. Москва выдвинула Западу ряд требований по обеспечению своей безопасности, но ее не услышали. Специальная операция началась не вдруг и не внезапно.

Удар на опережение был нанесен от осознания неизбежности грядущей драки. Схватка была неминуема. России пришлось бить первой. Не начни в этом году СВО, последствия были бы чудовищными.

Цели по освобождению Донецкой и Луганской областей, объявленные в первый же день спецоперации, остаются неизменными. Пока они не будут достигнуты, никаких переговоров между Москвой и Киевом быть не может.

Подробнее о том, почему боевые действия были неизбежны, смотрите в материале Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой». 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:51 В стране и мире
Боевики выпустили 25 ракет РСЗО по Донецку
02:29 В стране и мире
Ким Чен Ын заявил о планах наладить производство ТЯО и запустить военный спутник
00:02 В стране и мире
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
02:07 В стране и мире
Белоруссия приняла председательство в ОДКБ
23:46 Армия
Видео
«Радости нет предела»: бойцы ВС РФ поделились эмоциями после возвращения на родину
Популярное
Видео
«Наша страна гордится вашей силой духа»: Путин поздравил участников СВО с Новым годом
Видео
Шойгу: уходящий год навсегда войдет в ратную летопись Отечества
Видео
Путин выпил шампанского с военными в штабе Южного военного округа
Видео
«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области
Видео
Швыдкой рассказал, почему композитора Эдуарда Артемьева называли Алешей
В палате Саакашвили провели обыск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.