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Не сбавляя темпов: как развивается ситуация в зоне спецоперации накануне Нового года

Георгий Мамсуров
21:40 31.12.2022
Всю неделю российские войска не сбавляли темпов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Ситуация в зоне специальной военной операции, не смотря на приближающийся Новый год, всю неделю не сбавляла темпов и развивалась четко по плану. Воздушно-космические силы России и беспилотники продолжали наносить  удары по критический инфраструктуре Украины. Взрывы гремели в Харькове, где расположен оборонный завод, производящий военную технику, в том числе танки.

Также цели были поражены в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Николаеве, в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях Украины. Наносились удары по Красному Лиману, Славянску и Артемовску в ДНР. Эти населенные пункты пока контролируют боевики. В районе Херсона уничтожен пункт командования ВСУ.

Усилились боевые действия на всей линии восточного фронта. И в самом центре схватки сейчас Артемовск. Там идут ожесточенные бои. Наша артиллерия работает круглосуточно. Пехота штурмует город с разных направлений. 

Но даже на передовой Новый год никто не отменял. И поэтому к бойцам приехали Дед Мороз со Снегурочкой, повара приготовили праздничный ужин, а волонтеры передали тонны подарков и всего самого необходимого.

Подробнее о ситуации в южном секторе спецоперации смотрите в материале Георгия Мамсурова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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