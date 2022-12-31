На оленях или альпинист: как выбрать Деда Мороза и сколько это стоит

Цена за одно и тоже новогоднее поздравление в регионах разная. За год так называемый индекс Деда Мороза вырос в среднем на 20%.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Четвертая квартира за день. Игры, загадки, конкурсы – программа стандартная, меняются только адреса и имена детей. Студенты педагогического колледжа Марина и Марсель третий год работают аниматорами в новогодние праздники. Переодеваются в подъезде, грим не накладывают, костюмы самые простые. За представление берут тысячу рублей. Берут количеством.

Владелец оленьей фермы Василий Васичкин, надев костюм Санта Клауса, перемещается в лучших традициях – на оленях. В подмосковной Рузе у него их более полусотни. Содержание фермы обходится свыше миллиона рублей в месяц. Выездное поздравление – услуга для очень обеспеченных.

«Когда я приезжаю к кому-то на дачу или усадьбу там в зимнее время 25 тысяч за час. В новогоднюю ночь 40. Плюс Дед Мороз или Санта Клаус. Обычно у них свои. Но бывает, что и я в таком виде. Еще червонец сверху», - сказал он.

Но и это не потолок. Новогодний волшебник может, как в песне крокодила Гены, прилететь в вертолете. Такую услугу в России предоставляют несколько фирм. Например, это появление деда мороза в Сочи обошлось хозяевам праздника в 150 тысяч рублей.

Цена за одно и тоже новогоднее поздравление в регионах разная. За год так называемый индекс Деда Мороза вырос в среднем на 20%. Больше всего в Красноярске – 33%. Там новогодний кудесник подорожал с 1700 рублей до 2260. В Москве услуги аниматоров выросли на 28% с 2х тысяч до 2800. Замыкает тройку Санкт-Петербурге, где услуги Снегурочки и Деда Мороза подорожали на 17%.

Статисты посчитали, что за пять лет новогодние поздравления подорожали приблизительно вдвое. Все дело в том, что новый год все больше стали встречать дома, - и спрос на аниматоров вырос.

«Цены на услуги Деда Мороза не могут стоять на месте, кроме всего прочего, в разных регионах условия ценообразования разные, скорости увеличения цен, где спрос выше, там быстрее....Услуги Деда Мороза специфические...Дед добрый, но цены повышает интенсивно», - заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Цена за одеяние волшебника тоже разная. В прокате за красный халат с колпаком просят от 500 рублей за час аренды. Можно найти и дешевле. Если покупать в долгосрочное пользование – цена за самые простые модели от трех-четырех тысяч рублей. Если нужна пышная шуба, ручной работы как у Александра Хвыля из фильма-сказки Морозко – придется раскошелится. Костюм Деда Мороза может стоить более 100 тысяч рублей.

«Есть разница в костюме за 2 тысячи и 25 тысяч. Это сразу видно. Костюм один и тот же - красный, белый или синий. Но на костюме за 2 тысячи не увидите таких камушков. Там все просто. Не будет таких изразцов ,причуд - эти детали дополняют образа и увеличивают ценник», - сказал актер Никита Панюшкин.

Обыкновенным чудом в виде заходящего в дверь волшебника и дарящего подарки, уже мало кого можно удивить. Особенно детей постарше, которые видели в интернете какие бывают поздравления. Новогодние кудесники стараются не отставать от запросов молодежи.

В разноцветных шубах спасатели-альпинисты нижегородского гарнизона МЧС спустились на веревках по фасаду областной клинической больницы - это поздравление для детей, которые встретят новый год в больничной палате. Акция благотворительная. Если заказать подобное у частного альпиниста цена - от 5 тысяч. Все зависит от высоты здания, программы и опыта скалолаза.

«Риск в данном случае у меня сводится к тому, чтобы моя борода не попала в спусковой механизм. Тогда будет так называемый затык и дети поймут, что Дед Мороз не настоящий», - объяснил альпинист-спасатель МЧС России Александр.

Кемерово. Еще один новогодний кудесник, не требующий ни копейки за свой визит - директор детской театральной студии Анатолий Жилин впервые переоблачился в Деда Мороза еще в студенчестве 20 лет назад. На жаргоне аниматоров это называется «дедморозить». В этом году он дарит подарки детям, чьи отцы находятся в зоне боевых действий.

«Я занимаюсь этим с огромным чувством ответственности и причастности к нашей большой и любимой для меня Родины», - сказал Анатолий Жилин.

Ребенок – самый требовательный зритель. И чем позже он перестанет верить в новогодние чудеса, тем профессиональней выполнена работа, считает актриса нижегородского театра «Комедия» Екатерина Кайдова.

«Профессиональный акткр никогда не позволит себе прийти чтобы у него было что-то не приклеено, не накрашено. Мы накладываем грим. Нас этому обучают. Визуально это очень важно», - считает она.

Приглашать домой профессионального актера, аниматора, или самостоятельно переодеться в костюм – выбор каждого. Здесь надо исходить из финансов и возможностей. Каким бы ни было новогоднее поздравление, главное, чтобы оно было от чистого сердца.