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Дед Мороз, Снегурочка и артисты ЗВО навестили раненых военнослужащих

Дария Сенникова
06:47 30.12.2022
Для бойцов, проходящих лечение в госпиталях вдали от дома, подобные акции очень важны и придают оптимизма, признались организаторы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участников спецоперации поддерживают на передовой, в тылу и в госпиталях. В предновогодние дни настроение бойцам поднимают творческие коллективы Вооруженных Сил и Дед Мороз со Снегурочкой. Знакомые каждому с детства песни в военном госпитале звучат по-особенному. Праздничное настроение и поддержка - тоже помогают поставить на ноги. Бойцов, выполнявших задачи в зоне спецоперации, поздравил Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и главные новогодние персонажи.

Многие уже идут на поправку и Новый год встретят дома, но кому-то придется продолжить лечение. Неизменно одно - их желание поскорее вернуться к своим.

«Сегодня к нам приехали с концертом, послезавтра выписывают наконец-то. Устали лежать. Хочется обратно к ребятам. Примчаться в расположение, вернуться», - признался один из пациентов военного госпиталя.

Отвлечься от боевых задач и ощутить праздник получается и на одном из аэродромов.

«Для военнослужащих это очень важно, проявление, так скажем заботы, в отрыве от дома», - сказал начальник поисково-спасательной группы с позывным «Кабардос».

Поздравить стараются каждого: неважно сражается ли он на передовой или делает все для обеспечения тыла.

«Обязательно должно быть так, потому что из таких дней состоит, наверное, внутренняя уверенность, что мы за правду, что мы обязательно добьемся тех целей, которые поставили. Чтобы ребята, которые сегодня несут эту нелегкую службу, чувствовали себя, если не как дома, то хотя бы близко к этому», - отметил Дед Мороз.

Новогодние подарки получают специалисты радиотехнических войск и военнослужащие танковых подразделений. Поздравляют российских военнослужащих и в Белоруссии. Хороводы и песни - прямо на одном из полигонов. Ведь главное, чтобы бойцы знали, без внимания и поддержки их не оставят.

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