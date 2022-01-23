Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Рязани

В Рязани в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Инцидент произошел вечером в субботу, 22 января, вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе.

Соответствующую информацию сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции. Согласно предварительным сведениям, в дорожно-транспортном происшествии также пострадали четыре человека.

Среди получивших разной степени тяжести травмы граждан оказались двое несовершеннолетних. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.