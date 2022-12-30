Купить «японца»: как мошенники обманывают россиян при покупке иномарок с аукционов

Взрывной спрос на подержанные японские авто в этом году бьет все рекорды.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России резко вырос спрос на праворульные машины. Таких авто ввезли в страну почти на 50 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что легковушки с правым рулем стали столь привлекательными из-за ухода иностранных производителей с российского рынка. Кроме того, на фоне дефицита новых авто и их завышенной стоимости, возрос интерес к подержанным иномаркам, в основном, японским. Вместе с тем ажиотажный спрос привел к росту нелегальных продаж.

Владивосток считается не только одним из самых автомобилизированных городов России, это еще и главные пропускные ворота японского автопрома в Россию. Если раньше эти автомобили в основном эксплуатировались в Сибири и на Дальнем Востоке, то теперь за правый руль садятся и в центральной России. Через порты Владивостока еженедельно проходят тысячи свежих иномарок из Японии. Только за последние восемь месяцев объем грузопотока эти машин увеличился почти вдвое. И цифра продолжает расти.

Подержанные японские легковушки стоят на причале в ожидании новой жизни. Чтобы добраться сюда, каждая из машин преодолела около тысячи километров по морю на ролкерах. Так называются специализированные суда для перевозки автомобилей.

Так тесно на причалах и парковочных терминалах не было последние пять лет. Машины стоят впритирку. Взрывной спрос на подержанные японские авто в этом году бьет все рекорды. Такого ажиотажа не ждали и таможенники. Им теперь приходится работать сверхурочно, оформляя в сутки по 500-700 машин.

«По направлению Японии и Южной Кореи этот ввоз увеличился. На сегодняшний день владивостокская таможня оформила больше 193 тысяч автотранспортных средств. Пиковая нагрузка в этом году пришлась на ноябрь месяц. Мы оформили 28 тысяч автомобилей. Грузопоток увеличился практически в два раза. Это, грубо говоря, составляет в районе 72 процентов увеличение по сравнению с предыдущим годом», — говорит начальник таможенного оформления и контроля морского порта Владивостока Рустам Саторов.

В хабаровской компании по привозу автомобилей через японские аукционы оборот праворульных иномарок вырос в три раза — с 40 до 120 машин ежемесячно. Всю процедуру покупки можно оформить и оплатить дистанционно. Однако, уже во время доставки авто в Россию курс валют, от которого зависит конечная стоимость машины, может измениться. Даже при таких рисках покупать праворульного «японца» напрямую с аукциона выгоднее, чем на любом авторынке.

«На рынке цены всегда будут выше 250-300 тысяч, когда какой-то перекупщик или частник покупает автомобиль, он, соответственно, инвестирует существенную сумму денег с целью заработать. И зарабатывать он будет не 50 и не 100 тысяч», — отмечает директор компании по привозу автомобилей из Японии и Южной Кореи Виталий Ряшницев.

На фоне ажиотажа с массовым ввозом японских иномарок активизировались и мошенники. Этим летом во Владивостоке сотрудники МВД задержали местных жителей, которые публиковали в интернете объявления о поставке машин из Японии с ценами сильно ниже рыночных.

Покупатели заключали договоры и вносили предоплату. Но вместо выбранных моделей приходили другие авто — более дорогие и без сопроводительных документов. В случае отказа от выкупа машин предоплата не возвращалась.

«В полицию обратилось более 200 жителей Приморья, а также других регионов России. Потерпевшие сообщали, что стали жертвами аферистов при покупке японских автомобилей с аукционов. По всем фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных частями 3-й и 4-й 159 статьи УК РФ», — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель Екатеринбурга Константин Ялымов свой 30-летний японской внедорожник не щадит. Ездит с семьей в горы, с друзьями на рыбалку и выступает на соревнованиях по джип-триалу. О легендарном японском качестве он знает не понаслышке. В таких жестких условиях машина еще ни разу его не подводила.

«Во-первых, он неприхотливый. Минимум электроники в плане двигателя. Фактически, машина безотказная. А так, даже для его старых лет, у него есть электростеклоподъемники, электрозеркала. Люк есть. Пять регулировок сидений. Очень удобный автомобиль», — рассказывает автовладелец.

Распространенный стереотип о том, что праворульные машины чаще попадают в аварии, официальной статистикой не подтверждается. Но есть у них особенности, к которым придется привыкать.

«Сложно на обгонах. Потому что не совсем видно. Моментами — где-то справа посмотрел. В принципе, хватает. Не уверен — не обгоняешь», — объясняет Ялымов.

В автосервисах Москвы отмечают, что европейским авто японские уступают лишь в части тормозной системы. У них она часто загрязняется. А от этого теряется подвижность тормозных узлов. Поэтому колеса имеют повышенное сопротивлением к вращению. Это не критично, но во время каждого ТО нужно обращать внимание на возможную проблему.

«Машины, которые привезены из Японии, имеют достаточно бережную эксплуатацию. И, видимо, имеют более педантичное обслуживание. То, что они чище, то, что у них, как правило, отсутствует ржавчина, например, коррозия — это точно», — отмечает сотрудник автосервиса Дмитрий Ясногородский.

Уход из России крупнейших международных автомобильных гигантов спровоцировал всплеск продаж праворульных «японцев» — от Дальнего Востока до Калининграда. Если в прошлом году доля ввозимых авто из страны восходящего солнца составляла 36 процентов от общего автомобильного импорта в страну, то теперь можно предположить, что в ближайшие годы автомобильная экспансия правого руля в Россию будет только нарастать.