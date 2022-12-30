В Белоруссии не исключили возможность увеличения совместной с РФ группировки войск
Белоруссия готова создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке. Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов», - заявил Вольфович в интервью агентству «Sputnik-Беларусь».
Напомним, госсекретарь также прокомментировал инцидент со сбитой украинской ракетой ЗРК С-300. По его словам, вероятность случайного падения крайне мала.
Александр Вольфович считает, что Киев стремился спровоцировать региональный конфликт. Однако попытка оказалась безуспешной.