В стране и мире В Белоруссии не исключили возможность увеличения совместной с РФ группировки войск Сергей Лебедев Она может быть любой по составу и численности. © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости Читайте нас на: Белоруссия готова создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. «Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке. Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов», - заявил Вольфович в интервью агентству «Sputnik-Беларусь». Напомним, госсекретарь также прокомментировал инцидент со сбитой украинской ракетой ЗРК С-300. По его словам, вероятность случайного падения крайне мала. Александр Вольфович считает, что Киев стремился спровоцировать региональный конфликт. Однако попытка оказалась безуспешной. Экспертное мнение и аналитика