В Минобороны России рассказали о потерях врага на четырех направлениях

Украинские вооруженные формирования понесли потери в живой силе и военной технике на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.

Так, на Купянском направлении поражены живая сила и военная техника двух мехбригад под Петропавловкой и Кругляковкой. Уничтожено до 60 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Краснолиманском направлении я районе Ямполовки потери украинской стороны в личном составе превысили 40 человек.

Представитель российского оборонного ведомства заявил об успешном наступлении ВС РФ на Донецком направлении. Суточные потери ВФУ составили до 50 человек, три бронетранспортера и четыре пикапа. На Южно-Донецком направлении уничтожено более 70 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Конашенков также заявил, что вчера ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинских предприятий ОПК. Как утверждает представитель Минобороны, остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с Западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВФУ иностранное оружие заблокировано в тыловых районах.

Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов