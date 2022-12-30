Армия Армия Армия

В Минобороны России рассказали о потерях врага на четырех направлениях

13:14 30.12.2022
Украинские вооруженные формирования понесли потери в живой силе и военной технике на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.

Так, на Купянском направлении поражены живая сила и военная техника двух мехбригад под Петропавловкой и Кругляковкой. Уничтожено до 60 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Краснолиманском направлении я районе Ямполовки потери украинской стороны в личном составе превысили 40 человек.

Представитель российского оборонного ведомства заявил об успешном наступлении ВС РФ на Донецком направлении. Суточные потери ВФУ составили до 50 человек, три бронетранспортера и четыре пикапа. На Южно-Донецком направлении уничтожено более 70 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Конашенков также заявил, что вчера ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинских предприятий ОПК. Как утверждает представитель Минобороны, остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с Западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВФУ иностранное оружие заблокировано в тыловых районах.

Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.