В Минобороны России рассказали о потерях врага на четырех направлениях
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) на четырех направлениях - Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком.
Так, на Купянском направлении поражены живая сила и военная техника двух мехбригад под Петропавловкой и Кругляковкой. Уничтожено до 60 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Краснолиманском направлении я районе Ямполовки потери украинской стороны в личном составе превысили 40 человек.
Представитель российского оборонного ведомства заявил об успешном наступлении ВС РФ на Донецком направлении. Суточные потери ВФУ составили до 50 человек, три бронетранспортера и четыре пикапа. На Южно-Донецком направлении уничтожено более 70 украинских боевиков, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Конашенков также заявил, что вчера ВС РФ нанесли массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинских предприятий ОПК. Как утверждает представитель Минобороны, остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, прекращена переброска резервов с Западной Украины, а из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВФУ иностранное оружие заблокировано в тыловых районах.
Кроме того, в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника «Стриж» за сутки.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов