В стране и мире Волож сообщил, что покидает «Яндекс» Ян Брацкий © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил о своем уходе из компании. Об этом он сообщил сотрудникам в прощальном письме. В нем Волож отметил необходимость перемен и назвал разумным план по реструктуризации компании. «Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании - в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», - написал Волож. Экспертное мнение и аналитика