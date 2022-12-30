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Волож сообщил, что покидает «Яндекс»

Ян Брацкий
12:32 30.12.2022
Волож сообщил, что покидает «Яндекс»
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил о своем уходе из компании. Об этом он сообщил сотрудникам в прощальном письме. В нем Волож отметил необходимость перемен и назвал разумным план по реструктуризации компании.

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским "Яндексом", а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании - в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», - написал Волож.

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