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Десять человек погибли при пожаре в камбоджийском отеле на границе с Таиландом

Ян Брацкий
06:39 29.12.2022
Еще 30 человек госпитализированы с ожогами, отравлением и ушибами.
© Видео: 6ixworldnews, Twitter © Фото: MY_1428_V2, Twitter
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По меньшей мере десять постояльцев отеля Grand Diamond City Hotel and Casino в камбоджийском городе Пойпет погибли в результате сильного пожара. Еще 30 человек числятся в списке пострадавших, сообщает портал Fresh News.

Сообщается, что все они госпитализированы в ближайшие клиники с ожогами, отравлением угарным газом и травмами, характерными для падения с высоты. Многие спасались от огня, выпрыгивая из окон отеля.

По предварительной версии, которую еще предстоит проверить экспертам, причиной возгорания стал взрыв бака с топливом.

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