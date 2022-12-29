Золотая лихорадка: почему в России резко вырос спрос на слитки

В этом году драгоценный металл приобрел особую популярность. За первое полугодие 2022 года россияне скупили более 30 тонн слитков.

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В 2022 году спрос на золото в России взлетел в семь раз. По данным Минфина, россияне приобрели порядка 40 тонн слитков. При этом покупать золото станет еще проще: заводам собираются разрешить продавать его напрямую, без посредников. Законопроект уже принят Госдумой в двух чтениях. Речь идет даже о своеобразных «совместных закупках» благородного металла - то есть по максимально низкой цене.

Кажется, что это песок или пыльца, но именно так выглядят 164 килограмма чистого золота. Металл помещают в индукционные печи, там он плавится при температуре 1300 градусов несколько часов. Затем металл разливают в изложницы или формы, здесь он застывает буквально в течение нескольких минут. Как результат - получаются золотые слитки диапазоном от 11 до 13 килограммов.

Чтобы прикоснуться к сокровищу и попасть на закрытый режимный завод по производству цветных металлов, съемочной группе «Звезды» пришлось пройти серьезную проверку. Все рамки и досмотры позади: теперь на глазах происходит настоящее чудо.

Процесс выплавки слитков похож на приготовление пирога или печенья: чугунную изложницу накаляют и обрабатывают графитным напылением, чтобы золото не пригорело. Только после этого отливают в форму.

Пока еще горячий металл сразу же обрабатывают с помощью газового факела - так слиток получается гладким и ровным. Из-за высокой температуры и запаха газа в цехах работают в специальных защитных костюмах. В первые секунды застывший раскаленный брусок напоминает кирпич ярко-красного цвета. Как только золото застывает, его сразу же остужают.

Стоимость одного неподъемного 12 килограммового слитка - около 45 миллионов рублей. А на этом столе - примерно один миллиард рублей весом почти в 300 килограммов. В этом году драгоценный металл приобрел особую популярность. За первое полугодие 2022 года россияне скупили более 30 тонн слитков.

«За прошлый год продали всего 6 тонн золота. Проблема стало актуальной, когда золото попало под санкции. Иностранные контрагенты стали отказываться покупать золото у любых российских производителей, опасаясь преследования со стороны европейских или американских властей, что они каким-то образом участвуют в продаже золота ЦБ», - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

В нынешних санкционных условиях вложение в золото - надежная альтернатива нестабильному доллару. Инвестиция в драгоценный металл, как способ уберечь свои накопления, вызывает больше доверия у населения.

«В условиях санкций количество финансовых инструментов по сохранению денежных средств резко сократилось. Сложно искать возможность вложения в наличную иностранную валюту. Плюс возмещение валютных депозитов в российских банках стало не выгодно так же, как и за рубежом. Приобретение ценных бумаг тоже ограничено», - заявил проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Но, конечно, далеко не каждый может себе позволить приобрести 12-ти килограммовый слиток за 45 миллионов. А вот купить, например, грамм золота примерно за 4 тысячи - уже более реально.

В декабре в Госдуме принят сразу во втором и третьем чтениях законопроект: заводы, которые производят слитки, смогут сами продавать свою продукцию россиянам.

Теперь покупателям могут предложить целую линейку слитков по нестрашной цене - от 4 до 390 тысяч рублей. Самым большим спросом пользуются слитки весом до килограмма. И если раньше вкладываться в драгоценный металл можно было только через банк, то сейчас это можно сделать напрямую через аффинажный завод.

«Чем меньше в нашей цепочке посредников, чем меньше в ней элементов, тем меньше накладных расходов и тем ниже стоимость для конечного покупателя. Это очень хорошо, а также то, что снизились административные барьеры со стороны государства и фискальные - тоже очень хорошо», - рассказал частный инвестор, организатор совместных закупок золота Сергей Алтынцев.

Такое нововведение, по мнению экспертов, значительно снизит банковский спрэд - то есть разницу в цене между куплей и продажей. А она, в свою очередь, может доходить до 10, а то и 15%. Теперь же при покупке золота без посредника, иначе говоря напрямую с завода производителя, эта разница значительно сократиться. К тому же, мартовская отмена для частных инвесторов НДС на покупку драгметаллов тоже усилила «золотую лихорадку» - приобрести слиток теперь можно без уплаты 20%-го налога.

«Вы покупали золото с учетом НДС, это 20%. Но когда пытались золото продать, НДС не учитывался, и вы теряли 20% тех денег, что вы затратили на покупку слитков», - сказал финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.

С ценовыми диапазонами и налогами все понятно, но несколько нюансов все же есть. Одна из основных задач перед аффинажными заводами - выработать механизм продажи и взаимодействия напрямую с покупателем.

«Сейчас это работает таким образом: банки нам поставляют аффинированный метал, открывают на нашем заводе заказ по изготовлению слитков разного номинала. Мы их изготавливаем, отгружаем в банки. Банки реализуют их населению», - поделился директор по производству Приокского завода цветных металлов Адиль Муралеев.

Кроме логистических тонкостей, производитель должен обеспечить меры безопасной передачи металла покупателю, чтобы не нарушить условия хранения или транспортировки. Более того, банки принимали слитки обратно. А вот будут ли это делать заводы - тоже пока не ясно.

Все же получив возможность торговать напрямую, предприятия составят конкуренцию банкам-монополистам на этом рынке. А само золото станет более ликвидным и доступным.

«Потребителям удобнее покупать слитки, но, чтобы пускать их в оборот без банка, они это не могут как нал переводите в безнал. Также слитки, купленные в банке, можете переводить в безналичные счета. Банки необходимы, их вытеснять было бы неправильно. Этим законодательным актом банки не выводятся, но на их долю остается меньший объем операций. И это может каким-то негативным образом повлиять на оборот золота. Не исключаю, что я субъективен, я представляю банки, я понимаю их логику», - заявил Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Кроме того, пока не ясно, будет ли возможность хранить купленные золотые слитки на заводе у производителя или же арендовать ячейку в том же банке. Все эти механизмы предстоит урегулировать законодателям. Сейчас закон ожидает подписи президента РФ.