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Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора

Сергей Лебедев
21:42 29.12.2022
Теперь будут зачитывать только вводную и резолютивную части приговора.
Путин подписал закон, сокращающий процедуру оглашения судебного приговора
© Фото: Jiri Hubatka imageBROKER.com Globallookpress
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В четверг российский президент Владимир Путин подписал закон, который сокращает процедуру оглашения приговора в суде. Теперь будут зачитывать только его вводную и резолютивную части.

Кроме того, с 10 до 15 суток увеличен срок подачи апелляционной жалобы, представления на приговор или иное решение суда первой инстанции.

Напомним, ранее президент подписал закон о создании единой базы генетической информации. Она призвана гарантировать суверенитет в сфере использования генетических данных.

Также Владимир Путин освободил участников спецоперации от предоставления сведений о доходах и расходах. Кроме того, подписан закон об ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии.

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