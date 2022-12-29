Пушистый презент: почему покупка кролика на Новый год может оказаться плохой идеей

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Спрос на кроликов - символ Нового года - накануне праздников резко подскочил. Перед покупкой пушистого подарка стоит несколько раз подумать - не все знают особенности ухода за кроликами. К тому же у ушастых может быть множество скрытых проблем, которые могут сильно испортить здоровье и ребенка, и взрослого.

До Нового года осталось два дня, и Интернет полон объявлений о продаже кроликов на любой карман. Один звонок - и вам откроют двери квартиры на втором этаже хрущевки. Импровизированный магазин специализируется на кроликах. В тесных клетках их десятки, в основном черные. Якобы все очень породистые и всего за 5 000 рублей. На первый взгляд, для подарка цена очень даже приемлемая. Но жизнь с кроликом не так уж проста. Нельзя забывать, что это грызун. И если заранее не позаботиться о том, что будет грызть питомец, следует приготовиться к сопутствующим потерям.

«Кролики - это представители отряда зайцеобразные, и в целом у них очень острые и направленные на то, чтобы что-нибудь грызть, зубы. Поэтому все провода надо обязательно прятать, чтобы не навредить животному и не навредить технике в доме. Вся мебель, скорее всего, будет попробована на зуб», - объясняет заведующий отделом «Детский зоопарк» в Московском зоопарке Андрей Вдовитченко.

Куда сложнее дело обстоит с рационом. Кролик не питается одной только морковью. Рацион должен быть сбалансирован: злаки, овощи, придется поискать даже свежие ветки. А сено, которым нужно в основном кормить кролика, придется искать буквально по соломинке. Оно должно быть сухим и без плесени.

«Если, например, зима, то кроликов нужно кормить около шести раз в день, то есть либо доступ к еде должен быть вообще круглосуточным, а если вы кормите рационно, тогда - много раз, то есть должен быть кто-то в семье, кто может потратить много времени и заботиться о животном... Очень часто расстройство пищеварения - кто-то хочет сделать как лучше и пытается накормить чем-то со стола. Ни в коем случае та пища, которая у вас на столе, не должна попасть к животным, потому что это может привести к трагедии и даже к летальному исходу», - предупреждает ветеринар Владимир Уражевский.

Для того, кто подарит кролика, проблем, конечно, никаких. А вот счастливый обладатель символа Нового года вместо простого в уходе пушистого комочка столкнется с трудностями, к которым не всегда оказывается готов. Волонтер приюта для кроликов Анна Ионова говорит, что животных ей приносят и в обычные дни, а после Нового года она ждет наплыва отказников.

«Мне ее (крольчиху-отказницу. - Прим. ред.) привезли в коробке - мама с дочкой. С их слов, ее им тоже подарили, это к слову о подарках. Когда я ее пересаживала, я поняла, что у кролика сгнившие задние лапы... Когда я ее донесла домой, она стала задыхаться и терять сознание», - рассказывает волонтер.

Крольчиху Нури удалось спасти, она перенесла несколько операций и сейчас принимает дорогие препараты. Ежемесячно только на ее таблетки тратится около 5 000 рублей. Еще одна жертва сиюминутного порыва - декоративный кролик-метис Флинт.

«Позвонил мужчина, сказал, что они взяли ребенку кролика, они наигрались, и сейчас у ребенка другое животное, поэтому он им надоел, заберите. Когда мы его забрали, он был в очень плохом состоянии, у него были большие проблемы с зубами, и это привело к проблемам с дыханием», - поясняет Ионова.

Периодически Флинта приходится сажать в кислородный бокс, иначе он задохнется. Новых хозяев найти пока не удается - предстоит еще множество операций.

Страдают не только кролики - 2020 год был годом Крысы.

«Когда крыса была символом года, после праздников где-то, наверное, недели через две-три, когда наигрались, насюсюкались, и люди начали отказываться, выкидывать, это как поток нескончаемый. Женщина шла с собаками гуляла по парку, и в глубине парка обнаружила клетку, в которой сидят две крысы, клетка закрытая», - вспоминает волонтер Елена Будникова.

Даже если дарить животное тому, кто действительно мечтал о нем, необходимо помнить, что оно может вызывать аллергию из-за шерсти. Если ее нет, то кролики, например, ангорской породы, при умелом обращении могут даже согреть своих любящих хозяев.

«Когда ко мне приходит кто-то и говорит: я дочери хочу подарить, я говорю: а вы умеете прясть, вязать, шить? Руки у вас золотые или не очень? Узнаю, умеет ли женщина рукодельничать, если да, то начинаю узнавать сколько лет ребенку», - отмечает владелец кроличьей фермы Лада Кирисенко.

Кролика ангорской породы нужны стричь четыре раза в год, с одного раза можно сшить семь шапок.

Дарить кролика на Новый год под бой курантов не стоит - животные боятся сильного шума, а еще эксперты советуют перед переездом в новый дом провести для кроликов трехнедельный карантин, чтобы те не смогли заразить чем-то уже имеющихся домашних животных.