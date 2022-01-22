«Обвязка ядра» и первая помощь: водолазы СФ начали готовиться к АРМИ-2022

Лучшие водолазы Северного флота приступили к подготовке к конкурсу АРМИ-2022 «Глубина». Они начали отработку упражнений в водолазном многоборье.

Например, «обвязка ядра» - казалось бы, элементарное действие, но под водой оно превращается в настоящую сверхзадачу. Скафандр сковывает движения, а к нему еще прилагаются холод, темнота и сложный грунт. Одновременно другая группа моряков оказывает первую помощь пострадавшему манекену.

Учатся водолазы действовать и в экстремальных ситуациях. Например, когда на глубине нарушена подача кислорода или в шлем начинает поступать вода. Для этого в учебном центре тоже есть специальные тренажеры.

Так что на «Армейских Играх-2022» российская команда будет готова к любым неожиданностям.

Материал подготовили Алиса Кононенко, Олег Давыденко