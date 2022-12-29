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Вытащить товарищей из горящего БМП: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

02:00 29.12.2022
Проявляя беспримерное мужество и самоотверженность, бойцы ВС РФ спасают жизни своих товарищей, военную технику и аппаратуру, а также вытесняют украинских националистов с укрепленных позиций.
Вытащить товарищей из горящего БМП: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные проявляют ответственность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Старший матрос Артур Гарифуллин, пулеметчик

Старший матрос Артур Гарифуллин, действуя в составе группы военнослужащих Вооруженных сил РФ, направлялся в район активных боевых действий. Продвигаясь по пути следования, Гарифуллин обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, которые готовили засаду.

Завязался ожесточенный бой. Боевая машина пехоты, в которой находился Артур, была подбита противотанковой управляемой ракетой. Старший матрос Гарифуллин получил легкие ранения и был контужен, но не потерял самообладание и сумел покинуть загоревшуюся машину, при этом ему удалось вытащить из нее раненых товарищей, которые не могли выбраться самостоятельно.

Укрыв раненых в безопасном от вражеского обстрела месте, Артур Гарифуллин продолжил вести бой с противником. Заняв более выгодную огневую позицию, он лично уничтожил пять радикалов. Понеся потери, диверсионно-разведывательная группа националистов была вынуждена бежать с поля боя.

После этого Гарифулин оказал первую медицинскую помощь раненым бойцам, подготовил эвакуацию и отправил их в безопасный район. Оставшаяся часть группы отправилась на помощь подразделению в заданный район.

Стойкость и героизм старшего матроса Артура Гарифуллина позволили российским военнослужащим пресечь деятельность ДРГ боевиков и своевременно прибыть в заданный район.

© Минобороны РФ

Сержант Виктор Боженов, командир отделения

Сержант Виктор Боженов в составе штурмовой группы обеспечивал прикрытие основных подразделений российских войск. Благодаря успешным действиям бойцы ВС РФ, несмотря на ожесточенное сопротивление боевиков, сумели избежать потерь и овладеть опорным пунктом противника.

На следующий день националисты попытались вернуть утерянную позицию и пошли в наступление, которое сопровождалось артиллерийским огнем по позициям российских военнослужащих.

Виктор Боженов эвакуировал из-под массированных ударов раненого товарища и оказал ему первую медицинскую помощь, после чего вступил в стрелковый бой с атакующим врагом.

В ходе боестолкновения Виктор обнаружил коптер противник, с помощью которого националисты вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Метким выстрелом сержант Боженов уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков.

Противник лишился возможности корректировать огонь, вследствие чего прекратили артиллерийский обстрел, что позволило российским военным развить контрнаступление и отбросить радикалов на исходные позиции. Благодаря высокому уровню боевой подготовки, самоотдаче и храбрости сержанта Виктора Боженова атака националистов была отбита.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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