Вытащить товарищей из горящего БМП: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

© Минобороны РФ

Старший матрос Артур Гарифуллин, пулеметчик

Старший матрос Артур Гарифуллин, действуя в составе группы военнослужащих Вооруженных сил РФ, направлялся в район активных боевых действий. Продвигаясь по пути следования, Гарифуллин обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, которые готовили засаду.

Завязался ожесточенный бой. Боевая машина пехоты, в которой находился Артур, была подбита противотанковой управляемой ракетой. Старший матрос Гарифуллин получил легкие ранения и был контужен, но не потерял самообладание и сумел покинуть загоревшуюся машину, при этом ему удалось вытащить из нее раненых товарищей, которые не могли выбраться самостоятельно.

Укрыв раненых в безопасном от вражеского обстрела месте, Артур Гарифуллин продолжил вести бой с противником. Заняв более выгодную огневую позицию, он лично уничтожил пять радикалов. Понеся потери, диверсионно-разведывательная группа националистов была вынуждена бежать с поля боя.

После этого Гарифулин оказал первую медицинскую помощь раненым бойцам, подготовил эвакуацию и отправил их в безопасный район. Оставшаяся часть группы отправилась на помощь подразделению в заданный район.

Стойкость и героизм старшего матроса Артура Гарифуллина позволили российским военнослужащим пресечь деятельность ДРГ боевиков и своевременно прибыть в заданный район.