Стало известно о состоянии генерала МЧС, на голову которому рухнула ледяная глыба
У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение и повреждение шейного отдела позвоночника.
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Состояние пострадавшего при падении ледяной глыбы в Москве генерал-лейтенанта МЧС РФ Анатолия Елизарова остается тяжелым. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести», - цитирует РИА Новости представителя столичных экстренных служб.
Елизаров был госпитализирован в 67-ю клиническую больницу накануне, после падения с крыши нежилого здания ледяной глыбы. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую ЧМТ, сотрясения мозга и травму шейного отдела позвоночника. Ведется проверка.