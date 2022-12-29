В стране и мире Стало известно о состоянии генерала МЧС, на голову которому рухнула ледяная глыба Ян Брацкий У пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение и повреждение шейного отдела позвоночника. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Состояние пострадавшего при падении ледяной глыбы в Москве генерал-лейтенанта МЧС РФ Анатолия Елизарова остается тяжелым. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «Переведен из реанимации в отдельную палату, в сознании, состояние средней степени тяжести», - цитирует РИА Новости представителя столичных экстренных служб. Елизаров был госпитализирован в 67-ю клиническую больницу накануне, после падения с крыши нежилого здания ледяной глыбы. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую ЧМТ, сотрясения мозга и травму шейного отдела позвоночника. Ведется проверка. Экспертное мнение и аналитика