Эти события, как и возвращение «в родную гавань» Крыма в 2014 году, навсегда останутся вехами отечественной истории, подчеркнули в министерстве.

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Такие события, как признание независимости ДНР и ЛНР, начало спецоперации на Украине, проведение референдумов и вхождение в состав РФ новых регионов, подвели черту под 30-летним периодом попыток выстроить взаимодействие с Западом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ, подводя внешнеполитические итоги уходящего года. К этим же событиям относится и присоединение Крыма к России в 2014 году. В заявлении подчеркивается, что российские власти пошли на непростые, но необходимые шаги ради нейтрализации угроз безопасности.

В российском внешнеполитическом ведомстве обвинили западные страны в отказе рассмотреть предложения РФ о гарантиях безопасности, а также заявили о терроре со стороны официального Киева в отношении мирного населения, проживавшего на Донбассе, на который закрывал глаза коллективный Запад.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Утром 21 сентября президент вновь обратился к россиянам и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Двадцать седьмого сентября власти Донецкой и Луганской республик, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав РФ новых территорий.