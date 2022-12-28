Неправильный герой: почему на Украине решили избавиться от Деда Мороза

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На Украине развернули настоящую войну против Деда Мороза. В Киеве его называют наследием советской эпохи и буквально пугают им детей. От новогоднего волшебника не осталось и следа даже в элементах городских украшений.

Не подпускать Деда Мороза на пушечный выстрел как в прямом, так и в переносном смысле — важный тренд украинского медиапространства. Даже вышел фильм-расследование под заголовком «Деда Мороза придумал убийца». Авторы заверили, что не хотят политизировать тему и намерены разобраться. Создателем Деда Мороза назвали советского партийного деятеля Павла Постышева. Обойтись без политконнотаций не удалось.

«Именно его считают идеологическим отцом Деда Мороза. Но в истории Украины он останется известным по другой причине — как главный организатор голодомора, искусственного голода 1932-1933 годов, который был создан руководством Советского Союза, чтобы покорить украинцев и окончательно подавить режим сопротивления», — говорится в фильме.

И это несмотря на то, что эскиз костюма Деда Мороза к опере Римского Корсакова «Снегурочка» датируется 1885 годом. Отмечать сам праздник начали еще раньше.



«Новый год стал отмечаться зимой только во времена Петра Первого, есть указ 1700 года о том, что отныне Новый год будет отмечаться в ночь с 31 декабря на 1 января. А до этого Новый год отмечался первого сентября... А до этого был Новый год, который отмечался в марте», — поясняет историк Александр Мясников.

Малышам, которые ждут новогоднего волшебника, на Украине будут объяснять, почему Дед Мороз не придет. Политик, экс-боевик запрещенного нацбатальона «Айдар» Игорь Лапин даже написал небольшую пояснительную сказку.

«Дед Мороз больше не придет. Потому что Дед Мороз — это сепар. И этого сепара наш святой Николай в форме ЗСУ вместе со своим союзником Санта Клаусом прогнали и убили. Вот так вот и скажите. Я думаю, все будут довольны», — говорится в ней.

В социальных сетях и на улицах — лозунги от осторожного «Деда Мороза не существует» до радикального «Дед Мороз — спонсор терроризма». Официальный и легитимный праздник — католическое Рождество — позади. В обращении украинский президент подчеркнул, что отмечать на Украине будут свои праздники.

«Мы будем отмечать свои праздники! По-прежнему. Мы будем улыбаться и радоваться. По-прежнему. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!», — заявил Владимир Зеленский.

Последователей традиции, которую на Украине принято считать советской, утешают — вместо Деда Мороза придет правильный герой, святой Николай. Или Санта Клаус.

«Это чисто политический маразм. Начли от памятников ВОВ, потом дошли до Пушкина, Лермонтова. Все, что связано с общим домом, Советским Союзом... все это подвержено тотальному уничтожению... Концептуально Запад полностью участвует во всех этих вопросах, они стараются служить своим покровителям, хозяевам и придумывают самые сумасбродные идеи», — отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

Европейский святой Николай и американский Санта Клаус — герои проверенные, надежные. В мире политики мало места для чудес. Впрочем, такие гонения действительно роднят Деда Мороза с европейским коллегой-мучеником, возможно, столетия спустя российский новогодний волшебник сумеет заслужить место в западном пантеоне.