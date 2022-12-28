В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неправильный герой: почему на Украине решили избавиться от Деда Мороза

Надежда Котормус
22:16 28.12.2022
Вместо Деда Мороза к украинским детям придут святой Николай или Санта Клаус.
Неправильный герой: почему на Украине решили избавиться от Деда Мороза
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Украине развернули настоящую войну против Деда Мороза. В Киеве его называют наследием советской эпохи и буквально пугают им детей. От новогоднего волшебника не осталось и следа даже в элементах городских украшений.

Не подпускать Деда Мороза на пушечный выстрел как в прямом, так и в переносном смысле — важный тренд украинского медиапространства. Даже вышел фильм-расследование под заголовком  «Деда Мороза придумал убийца». Авторы заверили, что не хотят политизировать тему и намерены разобраться. Создателем Деда Мороза назвали советского партийного деятеля Павла Постышева. Обойтись без политконнотаций не удалось.

«Именно его считают идеологическим отцом Деда Мороза. Но в истории Украины он останется известным по другой причине — как главный организатор голодомора, искусственного голода 1932-1933 годов, который был создан руководством Советского Союза, чтобы покорить украинцев и окончательно подавить режим сопротивления», — говорится в фильме.

И это несмотря на то, что эскиз костюма Деда Мороза к опере Римского Корсакова «Снегурочка» датируется 1885 годом. Отмечать сам праздник начали еще раньше.


«Новый год стал отмечаться зимой только во времена Петра Первого, есть указ 1700 года о том, что отныне Новый год будет отмечаться в ночь с 31 декабря на 1 января. А до этого Новый год отмечался первого сентября... А до этого был Новый год, который отмечался в марте», — поясняет историк Александр Мясников.

Малышам, которые ждут новогоднего волшебника, на Украине будут объяснять, почему Дед Мороз не придет. Политик, экс-боевик запрещенного нацбатальона «Айдар» Игорь Лапин даже написал небольшую пояснительную сказку.

«Дед Мороз больше не придет. Потому что Дед Мороз — это сепар. И этого сепара наш святой Николай в форме ЗСУ вместе со своим союзником Санта Клаусом прогнали и убили. Вот так вот и скажите. Я думаю, все будут довольны», — говорится в ней.

В социальных сетях и на улицах — лозунги от осторожного «Деда Мороза не существует» до радикального «Дед Мороз — спонсор терроризма». Официальный и легитимный праздник — католическое Рождество — позади. В обращении украинский президент подчеркнул, что отмечать на Украине будут свои праздники.

«Мы будем отмечать свои праздники! По-прежнему. Мы будем улыбаться и радоваться. По-прежнему. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!», — заявил Владимир Зеленский.

Последователей традиции, которую на Украине принято считать советской, утешают — вместо Деда Мороза придет правильный герой, святой Николай. Или Санта Клаус.

«Это чисто политический маразм. Начли от памятников ВОВ, потом дошли до Пушкина, Лермонтова. Все, что связано с общим домом, Советским Союзом... все это подвержено тотальному уничтожению... Концептуально Запад полностью участвует во всех этих вопросах, они стараются служить своим покровителям, хозяевам и придумывают самые сумасбродные идеи», — отмечает военный эксперт Василий Дандыкин.

Европейский святой Николай и американский Санта Клаус — герои проверенные, надежные. В мире политики мало места для чудес. Впрочем, такие гонения действительно роднят Деда Мороза с европейским коллегой-мучеником, возможно, столетия спустя российский новогодний волшебник сумеет заслужить место в западном пантеоне.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.