Капризов превзошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) США «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов 21 января отметился двумя результативными передачами в матче с командой «Чикаго Блэкхокс» (5:1).

Для хоккеиста эта игра стала 90. За свою спортивную карьеру в НХЛ, он набрал 97 очков и обогнал данному показателю Сергея Макарова и Павла Буре, которые в первых 90 матчах в НХЛ набрали по 96 очков каждый.

В настоящий момент лидером рейтинга является нынешний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший в первых 90 матчах в НХЛ 116 очков.

Напомним, российский хоккеист Кирилл Капризов, играющий на позиции нападающего в «Миннесоте Уайлд», стал первым игроком клуба, забросившим 30 шайб за 67 матчей.