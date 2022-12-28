Момент падения гигантской сосульки на генерала МЧС в Москве попал на камеру

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Генерал-лейтенант МЧС России попал в больницу после падения на него огромной сосульки в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию экстренных служб.

Инцидент произошел 28 декабря на улице Инициативной - на мужчину упала наледь с нежилого здания.

«Пострадавший является генерал-лейтенантом МЧС РФ. Он доставлен в 67-ю клиническую больницу, находится в сознании», - сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала SHOT, пострадавший - генерал-лейтенант Анатолий Елизаров. Ледяная глыба упала на него, когда он возвращался на работу с обеда. Как утверждается, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника, его прооперировали.

Прокуратура Москвы ведет проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что договор на очистку кровли здания отсутствует.