Игрушки Хагги Вагги снимают с продажи после проверки Роскачества

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В России снимают с продажи игрушки Хагги Вагги. Многочисленные нарушения, в том числе связанные с безопасностью, у игрушек выявили эксперты Роскачества.

Специалисты исследовали мягкие игрушки Хагги Вагги 18 торговых марок по цене от 191 до 1 891 рубля по 59 показателям.

Как показало исследование, 16 образцов не соответствуют техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду. В Роскачестве пояснили, что потенциально это может быть чревато аллергией, головокружением, головными болями, рвотой, нарушением сна и одышкой у ребенка.

Еще 14 игрушек имели дефекты внешнего вида еще до стирки, девять - после пяти стирок при 30 градусах, 13 не соответствовали опережающему стандарту Роскачества по качеству выполнения швов. У 12 образцов выявили отсутствие в маркировке информации о товаре, изготовителе и характеристиках игрушки. Восемь товаров не соответствуют стандарту по индексу токсичности в водной среде.

После проверки Роскачество обратилось к продавцам игрушек, после чего торговые сети и маркетплейсы начали снимать с продажи небезопасные товары.

Ранее в России признали некачественными больше половины пресервов из сельди. В консервах обнаружили посторонние микроорганизмы, дрожжи и плесневелые грибы.