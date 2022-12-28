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«Заменить фантики на актив»: Минфин о преимуществах золота над валютой

Анна Касаткина
17:02 28.12.2022
Золото за последние десятилетия в реальном выражении выросло очень значительно, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Золото в качестве актива выигрывает перед иностранными валютами с точки зрения сохранности и перспектив. Об этом в интервью «Звезде» рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Собеседник напомнил, что в 2022 году россиянам разрешили покупать золото за иностранную валюту, эта мера уже продлена и на 2023-й.

«Это сделано для того, чтобы граждане могли не тратить (средства. - Прим. ред.) на обменных операциях, напрямую купить за свои доллары, или евро, или другие, как мы сейчас называем, "токсичные" валюты российское хорошее настоящее золото. Как мы выражаемся - "заменить иностранные фантики на настоящий актив". Это, конечно, очень хорошая альтернатива... Как с точки зрения физической сохранности, так и с точки зрения перспектив, потому что, конечно, мы видим, что недружественные действия иностранных государств приводят к сложностям с поставками валюты, ее обменом и так далее», - объяснил Моисеев.

Он отметил, что золото за последние десятилетия в реальном выражении выросло очень значительно - так, потративший свои доллары на золото в начале 90-х человек мог утроить вложенные средства. Замминистра также обратил внимание на то, что у золота хорошие перспективы в связи с обесцениванием бумажных денег, в частности, из-за «политики печатного станка», которую активно ведут недружественные страны.

«Локально я не исключил бы определенного спада, потому что сейчас повышаются ставки мировыми центральными банками. Практика показывает, что когда ставки растут, обычно валюта вырастает, а такие активы, как золото, падают. Золото не приносит текущего дохода, а когда ставки растут, вы можете открыть депозит и получить процентную ставку по этом депозиту. Это логично и очевидно, но, я считаю, что это временный феномен, который долго не продержится», - добавил Моисеев.

В середине декабря Госдума России освободила от налога на добавленную стоимость продажу гражданам золотых слитков драгоценных металлов и драгоценных камней аффинажными заводами и Гознаком. Ранее такое же освобождение получили банки. Таким образом власти рассчитывают увеличить конкуренцию на рынках и сделать золото более ликвидным.

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