В Китае столкнулись 200 автомобилей

Возможной причиной происшествия мог стать густой туман в центральных регионах страны.

© Видео: Dinastiachip, Byron_Wan, Twitter © Фото: Byron_Wan, Twitter

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 200 автомобилей в Китае. Трагедия произошла в провинции Хэнань в центральной части страны.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, возможной причиной происшествия мог стать густой туман. На месте происшествия образовалась огромная пробка, работают полицейские и спасатели. Подробности происшествия выясняются.

Ранее было опубликовано видео из США, где в штате Огайо на заснеженной трассе столкнулись более 50 автомобилей. Четверо человек погибли.