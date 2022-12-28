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В Китае столкнулись 200 автомобилей

Ян Брацкий
11:22 28.12.2022
Возможной причиной происшествия мог стать густой туман в центральных регионах страны.
© Видео: Dinastiachip, Byron_Wan, Twitter © Фото: Byron_Wan, Twitter
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Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 200 автомобилей в Китае. Трагедия произошла в провинции Хэнань в центральной части страны.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, возможной причиной происшествия мог стать густой туман. На месте происшествия образовалась огромная пробка, работают полицейские и спасатели. Подробности происшествия выясняются.

Ранее было опубликовано видео из США, где в штате Огайо на заснеженной трассе столкнулись более 50 автомобилей. Четверо человек погибли.

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