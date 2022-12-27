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Восемь лет риска: кадры работы спасателей и пожарных под обстрелами боевиков в Донбассе

Игорь Лапик
06:40 27.12.2022
Пожарно-спасательные подразделения ЛНР за все время спасли сотни человеческих жизней. При этом их работа всегда была подвигом вдвойне.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В настоящее время луганские пожарные могут работать спокойно. Ведь обстрелов в городе практически нет - российские войска успешно отогнали украинских националистов. Однако так было не всегда. О том, как работали спасатели, находясь под обстрелами боевиков на протяжении восьми лет, вспоминает один из самых опытных пожарных Донбасса Евгений Еременко.

«Было прямое попадание мин в актовый зал, огонь распространялся на другие этажи, что вверх, что в бок. Я в тот момент находился на крыше здания, мы вместе с командиром отсекали эту часть здания», - сказал начальник караула пожарной части № 1 г. Луганска Евгений Еременко.

В 2014 году Евгений вместе с товарищами спасал от огня школу № 7. Тогда радикалы обстреляли ее из реактивных систем залпового огня «Град». В результате удара погибли более десяти человек, а здание так и не было восстановлено.

«Были ранения от осколков, кого-то взрывной волной поднимало, меня лично поднимало от земли, когда рядом с цирком тушили частный сектор. Прилетела мина рядом с нами, тогда КамАЗы нас позакрывали - посечены были машины пожарные», - поделился начальник караула пожарной части № 1 г. Луганска Евгений Еременко.

Пожарные в Луганске боролись с огнем под обстрелами националистов на протяжении восьми лет. Необходимо было не только спасать других, но и спасаться самим. В марте 2022 года радикалы ударили ракетой «Точка-У» по нефтебазе в городе Ровеньки, что могло привести к взрыву огромных резервуаров, но, несмотря на это, пожарные в упор проводили пенные атаки и охлаждали емкости водой, периодически загораясь сами.

Пожарно-спасательные подразделения Луганской Народной Республики за все время спасли сотни человеческих жизней. При этом их работа всегда была подвигом вдвойне. Киевский режим перекрыл задвижки на насосных станциях, которые подавали воду в пожарные гидранты. С началом СВО жизненно важные объекты освободили, и вода снова пошла. В этот Новый год впервые за долгое время пожарная безопасность Луганска будет на высшем уровне.

Ранее пожарный рассказал о том, как тушил пожар в Луганске, находясь под обстрелами украинских боевиков. Спасатель рассказал, что взрывной волной его поднимало от земли, когда специалисты тушили частный сектор. Тогда их спасли КамАЗы, в которые попали осколки от украинских мин.

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