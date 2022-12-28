Удерживая позиции шесть часов: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

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Матрос Никита Шомин, командир боевой машины пехоты

Матросу Никите Шомину необходимо было доставить личный состав и боеприпасы на передний край ведения боевых действий. Продвигаясь по маршруту в условиях артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных формирований украинских националистов, Никита своевременно привез бойцов и боеприпасы на позиции российских войск. После выполнения боевой задачи Шомин начал эвакуировать в безопасный район российских военнослужащих, которые получили ранения.

Спустя несколько дней Шомин сопровождал рекогносцировочную группу российских военных. При подъезде к населенному пункту украинские боевики стали наносить удары по боевой машине под командованием матроса Никиты Шомина.

В результате подрыва техники экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения. Несмотря на это, Никита оказал первую медицинскую помощь себе и боевым товарищам, после чего взял командование группой на себя и вывел военнослужащих из подбитой БМП в прилегающую лесополосу. Там бойцы заняли выгодную позицию и организовали оборону.

Радикалы продолжили наступление. В ходе оборонительного боя к группе, которой руководил Никита Шомин, присоединилось еще одно соединение военнослужащих ВС РФ. Находясь под плотным огнем артиллерии и пехоты боевиков, отряд под командованием матроса Шомина на протяжении шести часов вел бой и удерживал занятые позиции. По итогам боестолкновения противнику, который понес существенные потери, ничего не оставалось, как отступить.