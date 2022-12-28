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Удерживая позиции шесть часов: новые истории мужества российских военных в зоне СВО

00:00 28.12.2022
Военнослужащие ВС РФ демонстрируют отвагу, героизм и верность долгу, а также оперативно реагируют на изменяющуюся обстановку на поле боя и зачастую рискуют жизнью для спасения боевых товарищей.
Удерживая позиции шесть часов: новые истории мужества российских военных в зоне СВО
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют храбрость и профессионализм, демонстрируют слаженность и тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Матрос Никита Шомин, командир боевой машины пехоты

Матросу Никите Шомину необходимо было доставить личный состав и боеприпасы на передний край ведения боевых действий. Продвигаясь по маршруту в условиях артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных формирований украинских националистов, Никита своевременно привез бойцов и боеприпасы на позиции российских войск. После выполнения боевой задачи Шомин начал эвакуировать в безопасный район российских военнослужащих, которые получили ранения.

Спустя несколько дней Шомин сопровождал рекогносцировочную группу российских военных. При подъезде к населенному пункту украинские боевики стали наносить удары по боевой машине под командованием матроса Никиты Шомина.

В результате подрыва техники экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения. Несмотря на это, Никита оказал первую медицинскую помощь себе и боевым товарищам, после чего взял командование группой на себя и вывел военнослужащих из подбитой БМП в прилегающую лесополосу. Там бойцы заняли выгодную позицию и организовали оборону.

Радикалы продолжили наступление. В ходе оборонительного боя к группе, которой руководил Никита Шомин, присоединилось еще одно соединение военнослужащих ВС РФ. Находясь под плотным огнем артиллерии и пехоты боевиков, отряд под командованием матроса Шомина на протяжении шести часов вел бой и удерживал занятые позиции. По итогам боестолкновения противнику, который понес существенные потери, ничего не оставалось, как отступить.

© Минобороны РФ

Старший прапорщик Валерий Шмидт

Старший прапорщик Валерий Шмидт в ходе специальной военной операции  выполнял задачи по организации медицинского обеспечения российских военных.

В ходе ожесточенного боестолкновения с украинскими боевиками, которые удерживали под своим контролем один из населенных пунктов, Шмидт, находясь под шквальным огнем неприятеля, оказывал неотложную помощь прямо в местах обстрела и только после этого эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их.

Старший прапорщик Шмидт лично вынес из-под вражеского огня в безопасное место 8 российских бойцов, получивших ранения различной степени тяжести. У них не было возможности самостоятельно передвигаться. Валерий оказал первую медицинскую помощь, чем спас им жизнь.

После окончания боя старший прапорщик обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд. Кроме того, Валерий Шмидт неоднократно оказывал медицинскую помощь мирным гражданам, пострадавшим от обстрелов со стороны украинских националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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