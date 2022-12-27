Мишустин поручил создать военные учебные центры при российских вузах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при государственных организациях высшего образования. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — говорится в распоряжении.
Согласно приложению, военные учебные центры будут созданы при Астраханском госуниверситете имени Татищева, Вятском государственном агротехнологическом университете, Дальневосточном государственном аграрном университете, Ижевском государственном техническом университете имени Калашникова, Липецком государственном техническом университете, Мордовском госуниверситете имени Огарева, Новгородском госуниверситете имени Ярослава Мудрого, Орловском госуниверситете имени Тургенева, Поволжском государственном технологическом университете, а также в Псковском, Сахалинском, Смоленском, Тюменском, Череповецком и Ярославском государственных университетах, Чеченском госуниверситете имени Ахмата Кадырова.