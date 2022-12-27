Роструд напомнил россиянам про повышенную оплату за работу в праздники

Также гражданам РФ напомнили, что с случае нарушения их прав, они могут обращаться в госинспекцию труда.

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В Федеральной службе по труду и занятости напомнили россиянам, что за выход на работу в праздничный день по трудовому законодательству полагается повышенная оплата труда.

Напомним, что дни с первого по восьмое января 2023 года в России будут нерабочими в связи с празднованием Нового года.

«Работникам, получающим оклад - не менее чем в двойном размере; для сдельщиков - не менее чем по двойным сдельным расценкам; для работников, чей труд оплачивается по тарифам - в размере не менее двойной тарифной ставки», - напомнили в ведомстве.

Кроме того, в Роструде обратили внимание на то, что, если сотрудник выразит желание, он может за выход в праздничный день получить отгул в другой день. Тогда он получил оплату в одинарном размере, а день отдыха оплачиваться не будет.

Также россиянами напомнили, что с случае нарушения их прав, они могут обращаться в госинспекцию труда. Для того, чтобы отравить заявление, необходимо воспользоваться порталом «Онлайнинспекция.рф».

Ранее начальник отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков в беседе со «Звездой» объяснил правила покупки и использования пиротехники.