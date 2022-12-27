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Разминировать пути для продвижения войск: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных

00:45 27.12.2022
Военнослужащие Вооруженных сил РФ демонстрируют мужество и высокий уровень боевой подготовки, профессионально выполняют свой служебный долг и оперативно реагируют на изменяющуюся боевую обстановку, уничтожая позиции противника.
Разминировать пути для продвижения войск: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных
© Фото: Минобороны РФ
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военных. Бойцы проявляют смелость и героизм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны РФ

Гвардии старший прапорщик Максим Овсюков

В ходе специальной военной операции гвардии старший прапорщик Максим Овсюков выполнял задачи по тыловому снабжению реактивного дивизиона.
Максим неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, чтобы своевременно обеспечить военнослужащих дивизиона.

Гвардии старший прапорщик Овсюков выполнял очередную задачу - направлялся в район ведения активных боевых действий. В это время автомобильная колонна, в составе которой двигался Максим, попала под артиллерийский и минометный обстрел со стороны вооруженных формирований украинских националистов.

Оценив сложившуюся обстановку, Овсюков оперативно вывел машины из-под вражеского огня артиллерии, используя безопасный маршрут, и скрытно доставил боеприпасы к реактивному дивизиону, который осуществлял огневую поддержку наступающих подразделений ВС РФ.

Благодаря хладнокровию и самоотверженности гвардии старшего прапорщика Максима Овсюкова реактивный дивизион своевременно получил снаряды и выполнил задачу по огневой поддержке наступающих российских войск.

© Минобороны РФ

Младший сержант Дмитрий Суняйкин, командир машины инженерного взвода

В ходе наступательных действий подразделений Вооруженных сил РФ на позиции украинских боевиков младший сержант Дмитрий Суняйкин действовал в составе инженерно-саперной группы и осуществлял инженерную разведку маршрутов продвижения российских войск.

На подступах к населенному пункту, который находился под контролем радикалов, российские военные инженеры обнаружили минное поле. Суняйкин вместе с другими военнослужащими приступил к разминированию путей прохода российских войск.

Националисты приняли решение помешать действиям российских саперов и атаковали инженерно-саперную группу. Заняв оборону, бойцы ВС РФ вступили в бой с превосходящими силами противника. Младший сержант Суняйкин, действуя смело и решительно, занял выгодную огневую позицию и уничтожил бронемашину, а также трех боевиков. По итогам боестолкновения враг прибегнул к отступлению. Отразив атаку радикалов, Дмитрий продолжил разминирование путей следования подразделений.

Мужественные действия и высокий уровень боевой подготовки младшего сержанта Дмитрий Суняйкина позволили обеспечить оперативное и безопасное продвижение российских войск в заданный район, что способствовало дальнейшему освобождению населенного пункта.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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