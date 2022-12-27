Разминировать пути для продвижения войск: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных

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Гвардии старший прапорщик Максим Овсюков

В ходе специальной военной операции гвардии старший прапорщик Максим Овсюков выполнял задачи по тыловому снабжению реактивного дивизиона.

Максим неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, чтобы своевременно обеспечить военнослужащих дивизиона.

Гвардии старший прапорщик Овсюков выполнял очередную задачу - направлялся в район ведения активных боевых действий. В это время автомобильная колонна, в составе которой двигался Максим, попала под артиллерийский и минометный обстрел со стороны вооруженных формирований украинских националистов.

Оценив сложившуюся обстановку, Овсюков оперативно вывел машины из-под вражеского огня артиллерии, используя безопасный маршрут, и скрытно доставил боеприпасы к реактивному дивизиону, который осуществлял огневую поддержку наступающих подразделений ВС РФ.

Благодаря хладнокровию и самоотверженности гвардии старшего прапорщика Максима Овсюкова реактивный дивизион своевременно получил снаряды и выполнил задачу по огневой поддержке наступающих российских войск.