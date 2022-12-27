Разминировать пути для продвижения войск: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных

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Младший сержант Дмитрий Суняйкин, командир машины инженерного взвода
В ходе наступательных действий подразделений Вооруженных сил РФ на позиции украинских боевиков младший сержант Дмитрий Суняйкин действовал в составе инженерно-саперной группы и осуществлял инженерную разведку маршрутов продвижения российских войск.
На подступах к населенному пункту, который находился под контролем радикалов, российские военные инженеры обнаружили минное поле. Суняйкин вместе с другими военнослужащими приступил к разминированию путей прохода российских войск.
Националисты приняли решение помешать действиям российских саперов и атаковали инженерно-саперную группу. Заняв оборону, бойцы ВС РФ вступили в бой с превосходящими силами противника. Младший сержант Суняйкин, действуя смело и решительно, занял выгодную огневую позицию и уничтожил бронемашину, а также трех боевиков. По итогам боестолкновения враг прибегнул к отступлению. Отразив атаку радикалов, Дмитрий продолжил разминирование путей следования подразделений.
Мужественные действия и высокий уровень боевой подготовки младшего сержанта Дмитрий Суняйкина позволили обеспечить оперативное и безопасное продвижение российских войск в заданный район, что способствовало дальнейшему освобождению населенного пункта.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.