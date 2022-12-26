NPR: в результате снежной бури в США погибли 34 человека

Данная цифра превышает ранее озвученную на 11 человек, однако, по мнению NPR, количество жертв будет увеличиваться.

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В результате снежной бури в различных регионах США погибли 34 человека. Об этом сообщает американское радио NPR. При этом прогнозы на дальнейшее развитие ситуации остаются неутешительными.

«Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберет еще больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов», - сообщает радиостанция.

Данный шторм оказался беспрецедентным по своей разрушительной силе. Он накрыл большие территории от Великих озер недалеко от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой.

«Некоторые были найдены в автомобилях, некоторые — на улице в сугробах. Мы знаем, что есть люди, которые застряли в машинах более чем на два дня», - цитирует слова исполнительного директора округа Эри Марка Полонкарза NPR.

Ранее сообщалось, что снежная буря унесла жизни минимум 23 человек в нескольких американских штатах. Среди них Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.