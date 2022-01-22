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СМИ: после ДТП с участием Шварценеггера госпитализирована женщина

Алиса Кононенко
06:31 22.01.2022
Сообщается, что актер сам был за рулем и проехал на красный свет.
СМИ: после ДТП с участием Шварценеггера госпитализирована женщина
© Фото: Christoph Hardt Keystone Press Agency Globallookpress
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Американские СМИ сообщили о ДТП с участием актера и политика Арнольда Шварценеггера.  По информации журналистов, женщина, находившаяся во второй машине, госпитализирована.

«Арнольд вел внедорожник Yukon, когда он столкнулся с красным Prius. Его внедорожник начал переворачиваться и оказался на крыше Prius», - пишет издание TMZ.  

Сообщается, что по словам очевидцев, столкновение было таким сильным, что в Yukon сработали подушки безопасности. Женщину-водителя Prius госпитализировали, сам актер по предварительной информации в порядке.

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, издание сообщает, что Шварценеггер совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора.

Ранее во время съемок кинокартины «Ржавчина» в США голливудская звезда Алек Болдуин случайно выстрелил в сторону съемочной группы, в результате чего погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса получил ранение. 

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